"Duro e meraviglioso, il monologo di Rula ci dà la voce per gridare basta" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Parole fortissime dalle quali non emerge solo la violenza sessuale, ma anche quella domestica. Nei tribunali si ascoltano tante storie di donne abusate tra le mura di casa e tante donne vengono giudicate prima di essere ascoltate fino alla fine”. Yvette Samnick non nasconde la commozione che le ha provocato il monologo - “Duro e meraviglioso”, scandisce - di Rula Jebreal durante la prima serata del Festival di Sanremo. Le violenze di cui ha parlato la giornalista palestinese, alternando il racconto della storia di sua madre a brani delle canzoni d’amore più belle della musica italiana, Yvette le conosce fin troppo bene, ne porta ancora i segni addosso.Trentacinque anni, camerunense, ha un figlio, tre lauree e oggi lavora come mediatrice culturale nel centro antiviolenza “Roberta Lanzino” di Cosenza. Alle spalle anni di abusi e ... huffingtonpost

