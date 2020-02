Dopo la Marvel Chris Pratt e Tom Hiddleston protagonisti di due serie tv (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Non solo Marvel. Due volti dell'universo cinematografico Marvel sono pronti per abbracciare nuovi ruoli, non solo al cinema ma anche nel mondo della serialità (impossibile oggi dire della Tv visto che spesso le serie tv sono in streaming). In particolare stiamo parlando di Chris Pratt che torna al suo primo amore seriale che l'ha visto crescere tra Everwood e Parks and Recreations, e Tom Hiddleston anche lui non nuovo al formato vita l'esperienza con The Night Manager tra gli altri. Chris Pratt sarà protagonista e produttore di The Terminal List una serie ispirata al romanzo di Jack Carr, prodotto da Antoine Fuqua e MRC Television e scritta da David DiGilio.Dopo la Marvel Chris Pratt e Tom Hiddleston protagonisti di due serie tv pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 10:47. blogo

