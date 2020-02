Donna travolta da albero caduto per il vento a Milano: è grave (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una Donna di 45 anni è stata travolta da un albero caduto per il forte vento in via Tacito Cornelio a Milano, intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio. La Donna, cosciente quando è stata liberata, è stata trasferita all'ospedale San Raffaele dove è in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. ilfogliettone

