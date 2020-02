Donald Trump infiamma un Congresso diviso. Pelosi strappa il discorso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Il meglio deve ancora venire”: Donald chiude con questa promessa il suo terzo discorso sullo stato dell’Unione da quando è alla Casa Bianca, lanciando davanti a un Congresso letteralmente spaccato in due la sfida per la sua rielezione il prossimo novembre.“Io ho mantenuto le mie promesse”, rivendica il presidente, in quello che trasforma ben presto in una sorta di comizio, infiammando il clima. “Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo sconfitto il declino dell’America e ne abbiamo fatto di nuovo un Paese forte e rispettato nel mondo. E non lasceremo che l’America venga distrutta dal socialismo”, scandisce in quella stessa aula dove è stato messo in stato di accusa dai democratici e parlando per la prima volta davanti ai suoi accusatori, tutti in prima fila. Consapevole che nelle prossime ore sarà assolto dal ... huffingtonpost

Corriere : Trump: Usa, il meglio deve venire E Pelosi strappa copia del discorso - gditom : Il degrado della repubblicana americana raggiunge uno dei punti più alti con Donald Trump che consegna la Medal of… - tempoweb : #Trump non le dà la mano, #NancyPelosi si vendica alle sue spalle VIDEO ?? -