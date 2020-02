Donald Trump assolto, niente impeachment per il Presidente Usa (Di giovedì 6 febbraio 2020) Donald Trump assolto, la votazione del Senato americano ha camncellato il rischio di impeachment per il Presidente. Ora è libero di ripresentarsi. Donald Trump assolto, il caso impeachment è definitivamente chiuso. La votazione del Senato ha respinto entrambe le accuse, quella di abuso di potere e quella di ostruzione al Congresso che rischiavano di stoppare … L'articolo Donald Trump assolto, niente impeachment per il Presidente Usa proviene da www.inews24.it. inews24

