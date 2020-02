Disney+ ha raggiunto i 28,6 milioni di abbonati (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Disney+ snocciola i dati e annuncia di aver raggiunto i 28,6 milioni di abbonati al 3 febbraio, un successo per la piattaforma streaming Disney che il 24 marzo arriverà anche in Italia. La nuova piattaforma streaming Disney+ fa i conti e annuncia di aver toccato quota 28,6 milioni di abbonati fin dal momento del lancio. Cifre destinate a crescere visto che il servizio arriverà in Italia e in Europa il 24 marzo. Disney mette così fine alle speculazioni sulle performance del servizio con un annuncio ufficiale diffuso dal CEO Bob Iger durante una call con gli investitori: "Il lancio di Disney+ si è rivelato un enorme successo, superando le nostre aspettative" per poi mostrare una clip in cui si evidenzia il dato dei 28,6 milioni di abbonati paganti alla data del 3 ... movieplayer

