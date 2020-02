Disney+ a quota 28.6 milioni di abbonati dal lancio. The Mandalorian 2 a ottobre (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Disney+ raggiunge 28.6 milioni di abbonati paganti dal lancio negli USA il 12 novembre. The Mandalorian 2 a ottobre, The Falcon and the winter Soldier a agosto, Wanda Vision a dicembre. Ieri Disney ha presentato i risultati economici dell’intera azienda agli analisti di Wall Street. La parte interessante, per noi almeno, è quella che riguarda i dati degli abbonati di Disney+ e di Hulu che dal marzo dello scorso anno è finito sotto la direzione dell’azienda. Al 31 dicembre 2019 Disney+ aveva già accumulato 26.5 milioni di abbonati paganti, che sono cresciuti a 28.6 milioni fino a ieri. L’azienda è già a buon punto rispetto all’obiettivo prefissato di 60-90 milioni di abbonati entro il 2025. Gli abbonati di Hulu (che è attivo sono negli Stati Uniti) sono 30.7 milioni. In seguito al buon risultato ottenuto (per ora Disney+ è disponibile solo negli Stati Uniti, ... dituttounpop

