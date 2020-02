Diletta Leotta prima e dopo: è davvero rifatta? [FOTO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il suo esordio a Sanremo 2020 durante la prima serata della kermesse ha davvero sorpreso il pubblico. Al di là di critiche e polemiche, Diletta Leotta è stata tutt’altro che la classica valletta d’accompagnamento. Precisa, spigliata, esuberante ma con classe, la 28 enne ha saputo tenere testa al palco dell’Ariston con ritmi perfetti e una dialettica raffinata. Poi, forse inevitabilmente, il flop del monologo sulla bellezza. Non perché Diletta abbia giocato male le sue carte o non si sia rivelata all’altezza dell’intervento, ma perché il messaggio sulla bellezza femminile ha lasciato perplesso il pubblico da casa. Qualche premessa sbagliata come “La bellezza capita, non è un merito” sembrava cozzare con l’opinione diffusa che la Leotta sia ricorsa alla chirurgia estetica in più occasioni per raggiungere quella “bellezza non ... velvetgossip

StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - trash_italiano : Diletta Leotta e Amadeus durante la prima serata di #Sanremo2020 - MarioManca : «Sarei ipocrita se dicessi che mio aspetto è solo un aspetto secondario». Sono molto colpito dal monologo di Dilett… -