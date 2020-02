Dieta dell’uovo, pochi carboidrati e tante proteine (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Dieta dell’uovo è un regime alimentare che privilegia l’assunzione di proteine magre, mettendo nel contempo in secondo piano l’apporto di carboidrati. Caratterizzata da una durata di 14 giorni, non prevede snack o spuntini: gli unici pasti ammessi nel corso della giornata sono la colazione, il pranzo e la cena. Cosa prevede? Innanzitutto il fatto di iniziare la giornata con un pasto caratterizzato dall’assunzione di uova. Per quanto riguarda gli altri, è possibile dare spazio a proteine magre provenienti da carne di pollo o di tacchino, ma anche dal pesce. La Dieta dell’uovo consente di mettere nel piatto anche frutta e verdura, ma con attenzione. Per essere precisi ricordiamo che è possibile mangiare i pompelmi e, per quel che concerne la verdura, i broccoli, le zucchine, i funghi e gli spinaci. Della Dieta dell’uovo esistono diverse versioni. ... dilei

Dieta dell’uovo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dieta dell’uovo