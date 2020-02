Diamond Princess allarme dei passeggeri: "Scarseggia cibo e siamo bloccati nelle cabine" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roberta Damiata L'incubo della nave da crociera Diamond Princess in cui sono stati trovati dieci casi di Coronavirus. Quarantena per i passeggeri costretti nelle cabine con poco cibo e con il terrore di aver contratto il virus. Ecco alcune testimonianze Continua l’incubo per migliaia di passeggeri bloccati sulla nave da crociera a "Diamond Princess" a largo delle coste del Giappone, come era successo poco tempo fa in una nave da crociera attraccata a Civitavecchia. Dieci persone sono in quarantena, perché risultate positive al coronavirus e portate via dalla nave con migliaia di turisti che venivano da due settimane di crociera, abbandonati al largo delle coste del Giappone. Le dieci persone, due australiani, un americano, tre ospiti di Hong Kong, due giapponesi e un filippino membro dell’equipaggio, sono stati portati a terra in sicurezza dalla guardia costiera giapponese e ... ilgiornale

