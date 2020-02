Dalla Spagna alla Svizzera, gli ultimi record meteo prima dell'irruzione fredda (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CRONACHE meteo: l'ondata di caldo che ha colpito la zona meridionale dell'Europa nelle giornate del 2 e 3 febbraio è riuscita a registrare ancora alcuni valori record il giorno successivo. La città di Valencia, in Spagna, ha registrato il proprio record storico di caldo per febbraio, con una temperatura massima di 29,8°C. E' stato così superato il precedente record di caldo mensile di 29,4°C del 28 Febbraio 1990. In Corsica la località di Penta-di-Casinca, 400 metri di altezza, sotto la spinta di forti venti di caduta, ha registrato una temperatura minima di 16,2°C e una massima di 20,7°C, superando ogni record storico sia per le minime che per le massime (precedente record di caldo di 20,1°C il 28 febbraio 2007). In Svizzera la notte del 4 febbraio è stata eccezionalmente mite, tanto che ben 39 località hanno superato il proprio record storico di caldo ... meteogiornale

