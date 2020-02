Dalla Puteolana all’Hamrun, il grande salto di mister Ciaramella (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDurazzano (Bn) – La proposta irrinunciabile, lo scatto importante per dare l’impulso giusto alla propria carriera di allenatore. Andrea Ciaramella non ha proprio potuto dire di no all’Hamrun Spartans, formazione che milita nella Bov League, la massima serie maltese. Una situazione complicata di classifica, soli 19 punti e uno sguardo rivolto verso il basso per evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. E allora c’era bisogno di un cambio e il diesse Governucci ha deciso di dare la svolta con l’esonero di Emanuele Blasi e l’ingaggio dell’allenatore durazzanese, uno che conosce bene e dal quale può avere ampie garanzie per cercare di riprendere la marcia. Ciaramella ha lasciato la sua vecchia squadra, la Puteolana, in vetta alla classifica del torneo di Eccellenza insieme all’Afragolese, perchè ... anteprima24

