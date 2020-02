Dalla Cina arriva una buona notizia: trovati due farmaci efficaci contro il Coronavirus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si tratta di test in vitro, quindi la notizia è da prendere con le molle perché i risultati positivi devono essere confermati anche sull’uomo. Ma dopo giorni di paure, timori e desolazioni, Dalla Cina arriva quella che potrebbe essere una vera svolta per debellare il Coronavirus. Alcuni media locali, infatti, hanno detto che un team di ricercatori della Zhejiang University avrebbero trovato due mediCinali efficaci dopo il contatto per la cura del virus. LEGGI ANCHE > Coronavirus, negativo il test sulla cameriera dell’albergo di Verona dove ha alloggiato la coppia ricoverata Il lavoro di ricerca effettuato dal team guidato scienziata Li Lanjuan, ha portato ad alcuni test in vitro con risultati ritenuti positivi per curare il Coronavirus. Si tratta dell’Abidol e del Darunavir, due prodotti farmaceutici che riuscirebbero a inibire il virus. Per il momento, però, la loro ... giornalettismo

