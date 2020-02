Dal vivo la fotocamera del Samsung Galaxy S20 Ultra: enorme e ingombrante? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oggi 5 febbraio è possibile ammirare, in tutta la sua bellezza, la fotocamera anteriore del Samsung Galaxy S20 Ultra. Il comparto super accessoriato del telefono top di gamma della serie in presentazione il prossimo 11 febbraio è in bella mostra nella foto presente ad inizio articolo. P4r dirla tutta, non manca neppure un primo confronto con lo stesso elemento hardware del Galaxy S20 Ultra. Insomma, tanta carne a cuocere che va opportunamente esaminata. Per quanto riguarda il mega comparto fotocamera del Samsung Galaxy S20 Ultra, questo non può certo dirsi discreto. Il suo ingombro è palese nell'immagine dal vivo che ritrarrebbe il modello finale dell'ammiraglia. La composizione dell'unità deputata agli scatti è oramai quasi certa e dovrebbe essere la seguente: un sensore principale da 108 MP ISOCELL Bright HMX, un teleobiettivo da 48 MP che fornirà uno zoom ottico 10x e ibrido ... optimaitalia

Paoletta_F : #EmmaMarrone <3 'Sanremo è la musica dal vivo, che dobbiamo tenere in vita e senza questi musicisti non saremmo nie… - RDS_official : ?? Vuoi vedere il Live di @MarroneEmma dal vivo il 26 febbraio? ?? Prenotati: - chetempochefa : ?? Domenica a #CTCF sarà con noi @Marracash che ci regalerà dal vivo 'Crudelia - I nervi', brano contenuto nel suo a… -