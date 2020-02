Crisi rifiuti in Campania, 23 indagati: coinvolti gli assessori Bonavitacola e Del Giudice (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Procura di Napoli ha notificato 23 inviti a comparire ad altrettanti indagati tra i quali figurano il vice presidente della Regione Campania con delega all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola, e... ilmattino

Testament73 : #fritturedipesce Crisi rifiuti in Campania, 23 indagati: coinvolti Bonavitacola e Del Giudice - mattinodinapoli : Crisi rifiuti in Campania, 23 indagati: ci sono Bonavitacola e Del Giudice - StampaBiella : Via agli sconti su Imu e tassa rifiuti per rianimare le aziende in crisi -