Cosa è successo al discorso di Trump sullo Stato dell’Unione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) (foto: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images) A 24 ore dalla votazione sulla sua procedura di impeachment al Senato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto il suo discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Congresso riunito in sessione plenaria, evitando accuratamente di nominare il processo. Le sue parole sono state infatti l’occasione, secondo vari analisti, per chiedere un secondo mandato presidenziale. Altri quattro anni legittimi, a suo dire, considerati “gli incredibili risultati” dell’economia statunitense, un vero e proprio “ritorno americano” che non può essere fermato. Per Trump, insomma, “the best is yet to come”: uno slogan che potrebbe sostituire il “Make America Great Again” della scorsa campagna elettorale. Il presidente però si è trovato davanti un congresso spaccato in due come non mai, con deputati e senatori repubblicani che hanno applaudito ... wired

amnestyitalia : 'Diceva che ogni mattina si alzava con l’ansia di cosa le sarebbe successo in futuro'. La testimonianza di Corinne… - Benji_Mascolo : Giornata bellissima con persone speciali. Presto un video per raccontarvi cosa è successo - SonyMusicItaly : Abbiamo organizzato con @AppleMusic un listening party per #WALLS, il nuovo album di @Louis_Tomlinson ?? Alcuni fan… -