Coronavirus Verona, ricoverata in prognosi riservata l'addetta dell'hotel (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Coronavirus si sta diffondendo ancora. Una delle ultime persone che potrebbe essere stata contagiata è l'addetta di un hotel di Verona. La struttura aveva ospitato una coppia cinese contagiata dalla malattia. Attualmente la donna è ricoverata in prognosi riservata allo Spallanzani di Roma. A chiamare i sanitari è stato il marito della donna, colpita da febbre mentre era a casa; la donna è stata portata in isolamento per essere sottoposta ai test assieme ai due figli, come prevedono i protocolli ministeriali. Coronavirus a Verona La situazione continua a preoccupare. Il Coronavirus ha colpito non solo la Cina ma anche l'Europa, nonostante questo i casi al momento sono ancora sotto controllo. L'addetta dell'hotel non è ancora stata dichiarata affetta dalla malattia, ma solo sotto osservazione. Presto arriveranno gli aggiornamenti sulla sua salute e quella della ...

