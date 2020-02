Coronavirus ultime notizie: caso sospetto a Livorno, le analisi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Coronavirus ultime notizie: caso sospetto a Livorno, le analisi Continua a catalizzare l’attenzione il Coronavirus rispetto al quale stiamo fornendo, tramite i nostri articoli, continui aggiornamenti. E dopo avervi parlato delle condizioni dei due cinesi ricoverati a Roma presso l’Istituto Spallanzani, vediamo cosa è successo in Toscana dove si è temuto negli ultimi giorni per le condizioni di un uomo rientrato da Shangai. Coronavirus, il caso dell’uomo rientrato da Shangai e ricoverato a Livorno Per la precisione domenica sera, al rientro dalla Cina, un uomo di 60 anni ha avvertito malessere ed è stato ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Livorno come sospetto caso di Coronavirus. Segui Termometro Politico su Google News L’azienda all’esito dei controlli ha fatto sapere dell’esito negativo delle ... termometropolitico

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - SkyTG24 : Coronavirus, si aggrava coppia di cinesi a Roma, 490 morti. DIRETTA - TgLa7 : #Coronavirus, #Oms: ultime 24 ore maggior numero di casi ++ Il 99% è in #Cina, fuori dal paese relativamente pochi -