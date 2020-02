Coronavirus, tv cinese: «Trovati due farmaci efficaci». I morti nel mondo salgono a 494 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Arrivano due nuove speranze dalla Cina per il contrasto all’epidemia da Coronavirus. Secondo la tv cinese Cgtn, citata da Agi, una squadra di scienziati cinesi guidati dalla professoressa Li Lanjuan della Zhejiang University ha individuato due medicinali che sarebbero risultati efficaci contro il Coronavirus. I test preliminari avrebbero mostrato che l’Abidol e il Duranavir siano riusciti a inibire il virus negli esperimenti in vitro. Li Linjuan ha definito non molto efficace il Kelizhi, un farmaco anti-Hiv che al momento viene usato per curare i pazienti contagiati dal Coronavirus. La virologa ha quindi raccomandato le autorità sanitarie cinesi a inserire i due medicinali da lei sperimentati nel programma della Commissione nazionale sanitaria per il trattamento della polmonite provocata dal nuovo Coronavirus. Il bilancio dell’epidemia Sfiorano quota 500 i ... open.online

