Coronavirus, trovati due farmaci efficaci contro la malattia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Svolta nella lotta all'epidemia che da Wuhan si è rapidamente diffusa in tutto il mondo. Un istituto cinese ha annunciato di aver messo a punto due farmaci efficaci contro il nuovo Coronavirus. La buona notizia arriva dalla Zhejiang University, dove lavora un team guidato da Li Lanjuan (dopo il caso delle ricercatrici dello Spallanzani, ancora una volta la comunità scientifica deve molto alla propria componente femminile nel tentativo di contrastare il virus 2019-n-CoV). trovati farmaci efficaci contro il Coronavirus Una prima ipotesi di cura era già stata avanzata in Thailandia, dove alcuni medici avevano proposto di sfruttare l'effetto del Kelizhi, un farmaco utilizzato contro l'Hiv, per contrastare il virus di Wuhan. Ma, secondo l'epidemiologa Li Lanjuan, questo medicinale è poco efficace e ha, in compenso, troppi effetti collaterali. Al suo posto, per ...

