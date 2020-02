Coronavirus: stazionarie le condizioni della coppia ricoverata in terapia intensiva allo Spallanzani (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono stazionarie e invariate le condizioni della coppia di coniugi di Wuhan ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma: ieri si erano aggravati. Marito e moglie hanno trascorso la notte in terapia intensiva. L’aggravamento potrebbe rientrare nel decorso del virus. “La coppia cinese ha avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una infezione respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora riportato in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva,” aveva spiegato ieri il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive Spallanzani, Francesco Vaia. “I pazienti sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutti le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali“. “Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma ... meteoweb.eu

