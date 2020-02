Coronavirus, Spallanzani: i coniugi cinesi “in terapia intensiva, la prognosi resta riservata” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan positivi al test del nuovo Coronavirus sono attualmente ricoverati nella terapia intensiva del nostro istituto. Le loro condizioni cliniche sono stazionarie“: è quanto si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. I “parametri emodinamici sono stabili prosegue il supporto respiratorio e il monitoraggio continuo dei parametri clinici e di laboratorio. La prognosi rimane riservata“. “Le 20 persone che non presentano nessun sintomo e che hanno avuto contatti con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo Coronavirus, continuano ad essere osservate presso l’Istituto. Sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazione“. Allo Spallanzani di Roma sono ricoverati 6 pazienti sintomatici, compresi i due pazienti cinesi in terapia ... meteoweb.eu

