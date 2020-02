Coronavirus, sondaggi: il 62% degli italiani è preoccupato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I sondaggi condotti da Swg per analizzare come gli italiani stiano percependo il Coronavirus mostrano come la maggior parte delle persone ritenga l’epidemia un’emergenza reale. Nonostante la preoccupazione, la metà degli intervistati è comunque soddisfatta delle misure precauzionali messe in atto dal governo. sondaggi sul Coronavirus I sondaggisti hanno svolto la rilevazione su mille adulti. Tra questi il 44% ha dichiarato di essere abbastanza preoccupato e il 18% di esserlo molto. Più sereno invece il 30% che ha una minore preoccupazione e ancora di più il restante 8% per cui il virus non ha destato alcun nervosismo. Nonostante l’ansia, le abitudini della maggioranza dei cittadini non sembrano aver subito cambiamenti. Il 63% continua infatti a comportarsi come prima mentre il 37% ha dichiarato di lavarsi più spesso le mani, evitare luoghi affollati, locali e persone ... notizie

Profilo3Marco : RT @La7tv: #coffeebreak Il sondaggio di @TermometroPol dedicato al tema del #Coronavirus - adriagalv4 : RT @Ciani_Lorenzo: @AurelioToro @meb @AurelioToro non esageriamo. Ripugnante è utilizzare il #coronavirus per alimentare sterili polemiche… -