Coronavirus: ricoverata l'addetta dell'albergo dove hanno soggiornato i due turisti cinesi contagiati (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Coronavirus Italia, le ultime notizie sul virus proveniente dalla Cina Coronavirus ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre in Cina aumenta il numero dei morti e dei contagiati dal Coronavirus, in Italia restano 2 i casi accertati di persone infette dal misterioso virus che si è diffuso in Cina agli inizi di dicembre. Si tratta dei 2 turisti cinesi arrivati in Italia lo scorso 23 gennaio e le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore, secondo quanto emerso dal bollettino dell'ospedale Spallanzani di Roma dove sono attualmente ricoverati. Coronavirus Italia, le ultime notizie Ore 9,00 – ricoverata addetta albergo Verona dove hanno soggiornato i 2 cinesi – È stata ricoverata in via precauzionale un'addetta dell'albergo di Verona dove hanno soggiornato i due turisti cinesi risultati positivi al Coronavirus e attualmente ricoverati in prognosi riservata

