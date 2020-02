Coronavirus, ricoverata la cameriera dell’hotel di Verona: al via i test (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mentre peggiorano le condizioni della coppia di turisti cinesi ricoverati per Coronavirus allo Spallanzani di Roma; è stata ricoverata anche la cameriera dell’hotel di Verona nel quale essi hanno alloggiato. Sono in corso i test di verifica sulla dipendente e sui suoi due figli. Coronavirus, ricoverata cameriera a Verona Sarebbe stato il marito della cameriera di Verona ad accompagnarla in ospedale dopo che la donna ha accusato i primi sintomi sospetti di Coronavirus. La temperatura della donna è salita a 38 gradi nella giornata di martedì 4 febbraio. Inoltre, secondo quanto riferito dal marito ai medici, la donna avrebbe presentato forte rinite e tosse. L’addetta alle pulizie, infatti, si era occupata del riordino delle stanza lasciata libera dai turisti cinesi che aveva alloggiato presso la struttura lo scorso gennaio. I medici hanno provveduto al ricovero presso il ... notizie

Agenzia_Ansa : Si aggravano le condizioni della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani #Coronavirus #Coronaviruschina #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, ricoverata addetta albergo di Verona - Agenzia_Italia : #coronavirus #viruscina Peggiora la coppia cinese ricoverata allo #Spallanzani. Controlli con #termoscanner a… -