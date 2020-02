Coronavirus, ricoverata cameriera d'albergo dove ha dormito la coppia cinese contagiata: negativo il primo test (Di mercoledì 5 febbraio 2020) ?Coronavirus, ricoverata in via precauzionale al Policlinico di Verona un'addetta dell'albergo dove ha soggiornato una notte la coppia cinese contagiata e attualmente in prognosi... ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Si aggravano le condizioni della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani #Coronavirus #Coronaviruschina #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, ricoverata addetta albergo di Verona - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Ricoverata una donna a Verona. Stazionarie le condizioni della coppia cinese ricoverata allo Spallanza… -