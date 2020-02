Coronavirus, ricoverata a Verona l’addetta alle pulizie dell’hotel dei cinesi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Coronavirus continua a preoccupare e l’attenzione per nuovi casi è massima. In questo senso, si apprende che una donna entrata in contatto con i due cinesi ricoverati a Roma sarebbe stata ricoverata per un sospetto caso di Coronavirus. Si tratta dell’addetta delle pulizie dell’hotel veronese dove la coppia di turisti ha soggiornato nei giorni scorsi. Peggiorate le condizioni della coppia cinese Solo ieri l’ultimo bollettino dell’Istituto Spallanzani aveva dichiarato peggiorate le condizioni dei coniugi cinesi contagiati dal Coronavirus. “Hanno avuto un aggravamento a causa di una insufficienza respiratoria” ha dichiarato lo Spallanzani, che tiene costantemente monitorata la situazione e cerca di evitare le prime morti da Coronavirus sul suolo italiano.Oltre alle dovute cure alla coppia di 67 e 66 anni, si è cercato di ripercorrere i loro passi in Italia: nei giorni scorsi ... thesocialpost

