Coronavirus, ragazzo bloccato in Cina: “Senza soldi né lavoro, non posso tornare in Italia” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gabriele, ventiquattrenne romano, danzatore di professione, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha raccontato come sta vivendo le sue interminabili giornate chiuso in casa nello Yunnan, bloccato in Cina a causa del Coronavirus, senza soldi né lavoro, non potendo tonare in Italia. Ora attende una risposta dall'Ambasciata. fanpage

Yan Cheng - il ragazzo disabile morto per il Coronavirus anche se non era malato di Coronavirus : Yan Cheng era un ragazzo cinese di 17 anni, viveva nella provincia di Hubei, poco lontano da Wuhan. Non è una delle vittime del nuovo coronavirus 2019-nCoV e non rientrerà nelle statistiche ufficiali. Eppure non si può nemmeno dire che il coronavirus non abbia nulla a che fare con la sua storia. Perché, scrive il South China Morning Post è morto mercoledì proprio per colpa di quel virus. Il padre Yan Xiaowen, (49 anni) e il fratello minore di ...

Coronavirus - il ragazzo italiano non rimpatriato da Wuhan non è tra gli infetti : Sono 56 gli italiani che ieri sono stati rimpatriati da Wuhan , città focolaio del Coronavirus . Sono tutti in buone condizioni, fanno sapere dal campus olimpico della Cecchignola, dove i nostri connazionali passeranno le prossime due settimane in quarantena. Tuttavia all'appello dei rimpatri mancava

Coronavirus - negativo il ragazzo italiano rimasto a Wuhan con la febbre : Il diciassettenne italiano rimasto a Wuhan non ha il Coronavirus . Lo confermano fonti della Farnesina. Il giovane, che non era potuto partire perché con la febbre , era stato sottoposto al test...

Coronavirus - in arrivo l'aereo degli italiani. Ragazzo con la febbre è rimasto a Wuhan : l'aereo con 57 degli italiani bloccati a Wuhan , a causa della quarantena decisa per contenere l'epidemia del nuovo Coronavirus , è partito in piena notte, con un pò di ritardo...

Coronavirus - italiani attesi alle 10. Ragazzo di 20 anni non parte : ha la febbre : L'aereo con 57 degli italiani bloccati a Wuhan, a causa della quarantena decisa per contenere l'epidemia del nuovo Coronavirus , è partito in piena notte, con un pò di ritardo...

Coronavirus - primi italiani atterrati a Roma. Ragazzo di 20 anni non parte : ha la febbre : È atterrato poco dopo le 6 all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Taipei, il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi....

Coronavirus - ragazzo disabile muore di fame dopo la quarantena dei familiari : Il Coronavirus continua a fare vittime, anche indirettamente: un ragazzo disabile di 17 anni è morto in un villaggio della Cina rurale dopo essere stato lasciato solo dai familiari , messi in quarantena a causa dell’epidemia nata a Wuhan. A riportare la notizia è il quotidiano statale cinese Beijing Youth Daily, “Quotidiano della gioventù”, e successivamente nella parte occidentale del mondo è stata rilanciata dal Guardian. Le ...

Coronavirus - la terribile storia di un ragazzo disabile : famiglia isolata in quarantena - lui muore privo di cure : terribile storia quella che ha colpito un ragazzo disabile di 17 anni morto di stenti dopo essere rimasto da solo nella sua casa in un villaggio della provincia cinese di Hubei. Nessuno si è preso cura di lui per 6 giorni, dopo che tutti i suoi familiari erano stati messi dalle autorità in quarantena a causa del Coronavirus . Lo riporta il quotidiano statale cinese Beijing Youth Daily. Secondo il giornale funzionari del governo della ...

Coronavirus Cina - caso sospetto a Napoli | Ricoverato un ragazzo : Il Coronavirus continua a far paura: a Napoli caso sospetto di un ragazzo di 28 anni, proveniente da Hubei, in Cina. Si è presentato in ospedale accusando forti malori. E’ stato subito trasportato al Cotugno, nel reparto malattie infettive Un uomo di ventotto anni proveniente da Hubei, una provincia centrale della Repubblica Popolare Cinese, si […] L'articolo Coronavirus Cina, caso sospetto a Napoli | Ricoverato un ragazzo proviene ...

