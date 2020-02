Coronavirus, quanti morti a oggi? Il bilancio aggiornato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Partito dalla città cinese di Wuhan, il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I morti continuano ad aumentare e i casi di contagio sembrano riguardare ormai l’intero pianeta. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia: i contagi da Coronavirus aumentano. I ministri della Salute dei Paesi rientranti nel G7 hanno decido di coordinarsi “per quanto possibile nei consigli di viaggio e le misure di prevenzione” del Coronavirus. L’annuncio è arrivato dal ministro tedesco Jens Spahn. Nella mattinata di martedì 4 febbraio, infine, una nave è stata posta in quarantena in Giappone: a bordo si trovano più di 3 mila persone. Ma quanti sono, oggi, i morti per Coronavirus? Coronavirus, quanti sono i morti? Il bilancio dei morti per Coronavirus è in continuo aumento: gli ... notizie

Notiziedi_it : Quanti sono i “colleghi” precari della ricercatrice che isolato il coronavirus - LucaOfFriends : RT @isabellaisola3: Tg5 di questa sera 'A FAR PAURA È L'ALLARME CHE ARRIVA DALL' AFRICA' Non possono fare i test perché non sono in grad… -