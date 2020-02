Coronavirus, negativo il test sulla cameriera dell’albergo di Verona dove ha alloggiato la coppia ricoverata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le ore di apprensione si sono concluse con una buona notizia per una cameriera di un albergo di Verona. La donna lavora in una struttura che aveva ospitato – qualche giorno prima del loro ricovero allo Spallanzani di Roma – la coppia di cittadini cinesi che ora si trovano in terapia intensiva nel nosocomio capitolino e aveva accusato i classici sintomi del Coronavirus: febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie. I test, fortunatamente, hanno scongiurato il contagio: si tratta della classica influenza che, in queste settimane, sta raggiungendo il picco stagionale. LEGGI ANCHE > Li Wenliang, il dottore che per primo parlò del Coronavirus e venne punito da Pechino, è ora stato contagiato Inizialmente a esser posta sotto l’attenzione del personale medico di Verona era stata solamente la receptionist della struttura alberghiera scaligera. Secondo le testimonianze, ... giornalettismo

