Coronavirus | nave fantasma al largo del Giappone

E' la nave da crociera Diamond Princess, posta in quarantena dalle autorità Giapponesi. A bordo almeno dieci contagiati. C'è una nave fantasma, in quarantena nella baia di Yokohama: è la nave da crociera Diamond Princess, che a bordo ha almeno 10 persone risultate positive ai test del Coronavirus. Il Giappone aveva posto in quarantena la …

