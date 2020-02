Coronavirus, l’ultimo bollettino dallo Spallanzani: «Stabili le condizioni dei due turisti cinesi» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le condizioni dei due turisti cinesi contagiati dal Coronavirus e ricoverati allo Spallanzani sono compromesse ma Stabili, secondo l’ultimo bollettino medico diramato dall’istituto. I due, marito e moglie, hanno superato la notte e sono ancora in terapia intensiva dopo che ieri le loro condizioni si erano aggravate. Secondo quanto si apprende l’aggravamento potrebbe rientrare nel decorso del virus che prevede anche momento di “crisi” in questo caso dovuti a difficoltà respiratorie. Finora sono 26 le persone dimesse dallo Spallanzani dopo essere risultate negative al Coronavirus. Sei invece sono ancora in attesa dell’esito degli esami. Restano ricoverate intanto le venti persone che facevano parte della comitiva in gita in Italia con la coppia contagiata, con la quale sono venuti a contatti. Resteranno in quarantena allo Spallanzani fino alla fine ... open.online

