Coronavirus, l’Oms: “Possiamo fermare la diffusione del nuovo virus” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Coronavirus aumenta ancora il numero di morti: il bilancio all’alba del 5 febbraio è salito a 492 vittime e oltre 24 mila contagi mondiali. Sono attualmente 24 i Paesi totali che hanno segnalato la presenza di contagi da Coronavirus: per l’Oms ciò significa che possiamo ancora fermarlo. “Il 99% dei casi è in Cina – ha spiegato il capo dell’Oms, Ghebreyesus -, nel resto del mondo ne abbiamo solo 176”. “Ciò non significa che non peggiorerà, ma abbiamo una finestra di opportunità”. Coronavirus, l’Oms: “Possiamo fermarlo” Secondo l’Oms il Coronavirus non è ancora pandemia: ciò significa che siamo ancora in tempo per fermarlo. Sono 24 i Paesi che hanno segnalato la presenza di persone infette entro i propri confini nazionali. Tuttavia, l’allarme è mondiale: mentre i governi di Londra, Berlino e Parigi hanno ... notizie

