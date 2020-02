Coronavirus, l’Italia rafforza i controlli sanitari negli aeroporti e nei porti. Nessun nuovo caso di contagio segnalato. Termoscanner operativi a Fiumicino, Malpensa e a Cagliari (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Abbiamo avviato i controlli in tutti gli aeroporti in Italia, sono 24mila le persone verificate a Fiumicino con i termo scanner. Ad oggi non sono arrivate segnalazioni di casi sospetti”. E’ quanto ha detto, nel corso di una conferenza stampa, il commissario per l’emergenza Coronavirus e capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. “Da oggi – ha aggiunto – il personale sanitario impiegato nei controlli sanitari agli aeroporti italiani è composto da 628 persone, affiancate dai volontari. Noi abbiamo già attivato il ministero della Salute per intensificare i controlli nei porti, poi ci saranno ulteriori disposizioni per le navi da crociera. I nostri connazionali rientreranno dalla Cina attraverso voli indiretti”. “Sui controlli in aeroporto – ha spiegato ancora Borrelli – c’è stato un grande sforzo ... lanotiziagiornale

