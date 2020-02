Coronavirus, la storia di Gabriele: italiano rimasto bloccato in Cina (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Malgrado lo scorso 3 febbraio siano stati rimpatriati i 56 italiani che erano rimasti a Wuhan, altri nostri connazionali continuano a rimanere in Cina alla mercé dell’epidemia di Coronavirus che sta investendo il paese asiatico. Tra questi c’è il 24enne romano Gabriele De Fazio, bloccato in casa assieme alla sua fidanzata nelle provincia dello Yunnan senza lavoro e senza abbastanza soldi per poter ritornare in Italia. Gabriele ha raccontato di aver già provato a chiedere aiuto all’ambasciata di Pechino, ma per il momento senza successo. Coronvirus: italiano bloccato in Cina Nel parlare della sua esperienza ai giornalisti italiani, Gabriele ha spiegato di essersi ritrovato improvvisamente senza lavoro a seguito del panico dilagato per il Coronavirus: “I rapporti con il mio datore di lavoro, già problematici, sono peggiorati con la diffusione del virus, mi deve dei ... notizie

