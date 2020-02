Coronavirus | la Cina avrebbe rivelato per errore i veri dati sui morti

F1 - a rischio i GP della Cina e del Vietnam per il Coronavirus : aprile senza gare nel Mondiale 2020? : Il calendario del Mondiale 2020 di F1 potrebbe essere stravolto per la grave epidemia del Coronavirus in Cina. Per le conseguenze importanti che si stanno avendo nei territori cinesi e limitrofi, i GP di Hanoi (Vietnam) del 5 aprile e di Shanghai del 19 aprile potrebbero essere a serio rischio e la FIA starebbe valutando la loro cancellazione. Come è stato comunicato quest’oggi, la Shanghai Sports Federation ha deciso di sospendere tutte ...

Coronavirus ITALIA E MONDO/ Oms vs Cina “farmaci efficaci? No terapie note” : CORONAVIRUS ITALIA e MONDO, quasi 500 morti. Nuove cure dalla Cina per il virus? Oms e ITALIA "ancora lontane". Video bollettino P.Civile: non ci sono casi sospetti

Coronavirus - Gabriele bloccato in Cina : “Senza soldi né lavoro - non posso tornare in Italia” : Gabriele, ventiquattrenne romano, danzatore di professione, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha raccontato come sta vivendo le sue interminabili giornate chiuso in casa nello Yunnan, bloccato in Cina a causa del Coronavirus, senza soldi né lavoro, non potendo tonare in Italia. Ora attende una risposta dall'Ambasciata.Continua a leggere

Coronavirus - in Cina nato un bambino già contagiato : In Cina un neonato di appena 30 ore è risultato positivo al test del Coronavirus: il bambino è nato a Wuhan, la città da cui è partito il focolaio della nuova epidemia, ed è il più giovane paziente della nuova polmonite. La madre era già ammalata e adesso gli esperti non escludono che si tratti di un «contagio verticale», da madre a figlio, appena dopo il parto, se non durante la gravidanza. Il timore è che il contagio possa avvenire anche in ...

Coronavirus - ragazzo bloccato in Cina : “Senza soldi né lavoro - non posso tornare in Italia” : Gabriele, ventiquattrenne romano, danzatore di professione, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha raccontato come sta vivendo le sue interminabili giornate chiuso in casa nello Yunnan, bloccato in Cina a causa del Coronavirus, senza soldi né lavoro, non potendo tonare in Italia. Ora attende una risposta dall'Ambasciata.Continua a leggere

Coronavirus - l’annuncio della Cina : «Trovati due farmaci efficaci». Cautela degli scienziati Identificati dei «super diffusori» : chi sono : Sale a 490 morti il bilancio dell’epidemia e il numero di nuovi casi è aumentato a 24.324. Dopo che un passeggero di 80 anni proveniente da Hong Kong è risultato positivo al Coronavirus, la Diamond Princess, è stata posta in quarantena al largo del porto di Yokohama

Coronavirus - Cina sempre più isolata : Airbus chiude l’impianto : Airbus ha chiuso il proprio impianto in Cina. Serrande abbassate anche per gli store Adidas e Nike. E la Cathay Pacific lascia a casa i 27mila dipendenti. PECHINO (Cina) – L’emergenza del Coronavirus rischia di avere delle conseguenze devastanti per l’economia. Nella giornata di mercoledì 5 febbraio 2020 Airbus ha annunciato di aver chiuso il proprio impianto in Cina per evitare la propagazione del virus. La struttura, ...

Le agenzie alimentari dell’ONU offrono supporto alla Cina in seguito all’epidemia di Coronavirus : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP) hanno espresso la loro solidarietà alla Cina, offrendo sostegno nella lotta contro l’epidemia del nuovo coronavirus (2019-nCoV). In una lettera congiunta inviata al Presidente Xi Jinping, i vertici delle tre agenzie – il Direttore ...

Hollywood cancella le première di molti film in Cina per il Coronavirus : Le première che sono state cancellate da Hollywood sono, per adesso, Dolittle e 1917 ma pare ce ne siano diverse altre Negli ultimi anni, i principali film di Hollywood sono diventati dipendenti dai mercati esteri come la Cina. Questo, naturalmente, per aumentare i loro incassi al botteghino. Il che rende la recente notizia che film […] L'articolo Hollywood cancella le première di molti film in Cina per il Coronavirus proviene da ...

Coronavirus - Borrelli : "I 114 studenti in Cina non perderanno l'anno” : "Abbiamo predisposto un'ordinanza di Protezione civile per scongiurare la perdita dell'anno scolastico a 114 ragazzi occupati in scambi culturali con la Cina, tra cui il ragazzo rimasto lì perché aveva la febbre". Così Angelo Borrelli, il commissario all'emergenza Coronavirus, ha spiegato come ci si sta muovendo per contrastare il diffondersi dell'epidemia in Italia (LO SPECIALE - I SINTOMI - LE COSE DA ...

Coronavirus - doppio annuncio dalla Cina : “Trovati farmaci efficaci contro il virus”. L’Oms : “Nulla di concreto” : Odissea di una nave in Giappone, dieci contagiati a bordo, in quarantena al largo di Yokohama per altre due settimane mentre Hong Kong impone la quarantena per i visitatori cinesi. Adidas e Nike chiudono i negozi. Venticinque Paesi colpiti dall’epidemia

Coronavirus - il governo studia la riapertura dei voli per la Cina ma con più controlli : Nelle prossime ore vertice di coordinamento Esteri-Salute per valutare se è possibile il via libera ai collegamenti sospesi. Sarebbero 500 gli italiani che avrebbero chiesto di rientrare

Tesla - Rinviate le consegne in Cina per l'epidemia del Coronavirus : La Tesla inizia a pagare le conseguenze dell'epidemia del coronavirus. La Casa californiana, infatti, ha deciso di rinviare la consegna di diversi esemplari della Model 3 prodotti in Cina.Chiusa la fabbrica di Shanghai. Il rinvio delle consegne, previste originariamente per i primi giorni di febbraio, è stato determinato dalla necessità di chiudere, solo temporaneamente, la Gigafactory di Shanghai per soddisfare un'apposita richiesta delle ...

Due bambini tornano dalla Cina : è psicosi Coronavirus : Tempo di lettura: 1 minutoMaddaloni – Nessun pericolo reale ma tanta preoccupazione per alcuni genitori dell’Istituto Comprensivo di Maddaloni. Due fratellini cinesi, che frequentano uno la scuola media e l’altro quella elementare, sono rientrati da un viaggio nel loro Paese d’origine e la notizia ha subito generato una psicosi nei confronti del temuto Coronavirus. I fratelli, che prima del ritorno a Maddaloni hanno ...