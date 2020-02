Coronavirus - la Cina annuncia : «Due farmaci sono efficaci». L'Oms frena. Negativo il caso di Verona : Coronavirus, i ricercatori cinesi avrebbero individuato due farmaci efficaci nell'inibire il virus. Il team di ricerca della professoressa Li Lanjuan, nota epidemiologa e professoressa alla...

Sotto assedio le spedizioni dalla Cina : costi in aumento - non bastava il Coronavirus : Le spedizioni dalla Cina sono prese d'assalto da circostanze avverse (di certo non si può dire stiano vivendo un momento felice, visto soprattutto quanto sta accadendo per via del Coronavirus). Chi compra spesso dagli e-commerce cinesi sa bene che le spese di consegna sono molto basse, se non completamente nulle. La situazione, però, è destinata a cambiare. Come riportato da 'mobiflip.de', la normativa concepita dalla Universal Postal Union ...

L’Italia alza l’allerta sul Coronavirus. Più controlli su tutti i voli dall’estero. Parigi - Berlino e Londra fanno come noi : via dalla Cina. A Roma peggiorano le condizioni della coppia contagiata : Se qualcuno pensava che L’Italia fosse rimasta a guardare davanti all’epidemia da Coronavirus, sbaglia di grosso. Dopo essere stato il secondo Paese a stoppare i voli da e verso la Cina e aver creato il protocollo sanitario più rigido dell’intera Europa, il Governo di Giuseppe Conte ha ulteriormente potenziato le misure di controllo e prevenzione dell’infezione. La novità consiste non solo nell’installazione nei gate degli aeroporti dei ...

Coronavirus - la tv cinese : 'Trovati due medicinali'. L'Oms smentisce : 'Nessun trattamento efficace' : Coronavirus, la tv cinese: 'Trovati due medicinali molto efficaci', foto Ansa, ROMA - Un team di ricercatori cinesi guidati dalla scienziata Li Lanjuan della Zhejiang University ha individuato due ...

Coronavirus - il Partito Comunista della Cina ammette gli errori : a pagare sono però i funzionari locali : Il Partito Comunista della Cina adotta il pugno duro per ripulirsi la faccia dopo le polemiche dell'opinione pubblica per il ritardo con cui è stata gestita l'emergenza Coronavirus. Oltre 400 funzionari locali cinesi sono stati rimossi o puniti "per la cattiva gestione dell'epidemia": è quanto ripor

Coronavirus - la Cina annuncia : «Due farmaci sono efficaci». L'Oms frena : non ci sono terapie efficaci : Coronavirus, i ricercatori cinesi avrebbero individuato due farmaci efficaci nell'inibire il virus. Il team di ricerca della professoressa Li Lanjuan, nota epidemiologa e professoressa alla...

Cina - un neonato di 30 ore è risultato positivo al test del Coronavirus a Wuhan : Cina, un neonato di 30 ore è risultato positivo al test del Coronavirus Un neonato di 30 ore è risultato positivo al test del Coronavirus. Accade a Wuhan, in Cina: il bimbo è il più giovane ad aver contratto la patologia, ed è stata la madre ad infettarlo. Il neonato e la madre sono in condizioni stabili, per il momento. I medici non escludono che possa essere un caso di “trasmissione verticale”, avvenuto dopo il parto o addirittura durante la ...

Coronavirus : posposte le fiere in Cina : Secondo il magazine Jing Daily posposte diverse fiere del settore della moda in Cina a causa del Coronavirus. Giornalisti e buyer cinesi non potranno venire alla settimana della moda a Milano. Il mercato cinese reagisce potenziando le vendite online. Il magazine cinese in lingua inglese Jingdaily.com ha appena pubblicato un articolo che illustra il risultato di una inchiesta sul modo in cui le aziende cinesi nel settore della moda cercano di ...

Coronavirus : identificati i primi “super diffusori” in Cina : In Cina sono stati identificati i primi “super diffusori” dell’infezione da nuovo Coronavirus: si tratta di persone che possono trasmetterlo più velocemente e a più soggetti rispetto ad altri. La notizia è “per nulla confortante“, spiega Nicasio Mancini, microbiologo medico all’ospedale San Raffaele di Milano, sul sito “Medical Facts” del virologo Roberto Burioni. “Sappiamo che il ...

Coronavirus cura | la scoperta | “Due medicinali lo contrastano” : News Coronavirus cura: una squadra di ricercatori fa sapere di avere individuato due particolari farmaci per contrastare la temibile malattia. Sono tanti i ricercatori al lavoro in ogni parte del mondo per trovare una cura al Coronavirus. La malattia fino ad oggi ha portato al contagio di oltre 25mila persone, e quasi il 100% di […] L'articolo Coronavirus cura | la scoperta | “Due medicinali lo contrastano” è apparso prima sul ...

Dalla Cina arriva una buona notizia : trovati due farmaci efficaci contro il Coronavirus : Si tratta di test in vitro, quindi la notizia è da prendere con le molle perché i risultati positivi devono essere confermati anche sull’uomo. Ma dopo giorni di paure, timori e desolazioni, Dalla Cina arriva quella che potrebbe essere una vera svolta per debellare il Coronavirus. Alcuni media locali, infatti, hanno detto che un team di ricercatori della Zhejiang University avrebbero trovato due mediCinali efficaci dopo il contatto per la ...

Coronavirus : doppio annuncio dalla Cina : "Trovati farmaci efficaci contro il virus" : I test preliminari hanno mostrato efficacia in due diversi istituti di ricerca. I primi due sono stati testati alla Zhejiang University, mentre gli altri due nel Wuhan Institute of Virology