CORONAVIRUS ITALIA E MONDO/ Oms vs Cina “farmaci efficaci? No terapie note” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CORONAVIRUS ITALIA e MONDO, quasi 500 morti. Nuove cure dalla Cina per il virus? Oms e ITALIA "ancora lontane". Video bollettino P.Civile: non ci sono casi sospetti ilsussidiario

matteosalvinimi : 'L'Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus'. Quindi il problema potrebbe arrivare anche da chi s… - TNannicini : I numeri ci dicono che in Italia ???? muore un lavoratore ogni 8 ore. Sembra impossibile ma è così, e dietro quei num… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, pronto il test europeo per la diagnosi. Messo a punto in Italia, dall'Università di Padova… -