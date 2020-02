Coronavirus, in Campania attivo il numero verde per avere informazioni sulla malattia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Regione Campania ha attivato un numero verde sul Coronavirus: i cittadini potranno chiamare, dalle 8 alle 20, per ricevere informazioni sulla malattia. "Bisogna avere prudenza, ma evitiamo psicosi ed evitiamo di ingolfare il numero verde" ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. fanpage

