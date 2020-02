Coronavirus, immagini shock: evacuati da Wuhan accolti con lo spray sulla pista dell’aeroporto, finiscono in quarantena [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I passeggeri escono dall’aereo e vengono accolti da uomini in tute protettive che spruzzano su di loro del disinfettante. Non è la scena di un film ma quanto successo all’aeroporto di Batam, in Indonesia. Le immagini shock mostrano i passeggeri che, abbandonando l’aereo proveniente da Wuhan, focolaio dell’epidemia di Coronavirus in Cina, vengono irrorati di una sostanza disinfettante (vedi foto della gallery in alto e video in fondo all’articolo). Le immagini dell’insolita procedura di sbarco sono diventate virali sui social e dimostrano la disperazione e la paura per il virus letale in una nazione in cui attualmente non ci sono casi confermati. Nelle immagini, si possono vedere i passeggeri in uscita da un volo della Batik Air Indonesia. Allo sbarco, persone con addosso tute gialle spruzzano su di loro una sostanza che crea una leggera nuvola. Non è immediatamente chiaro di ... meteoweb.eu

agorarai : ?? Le immagini degli italiani appena arrivati da #Wuhan all'aeroporto di Pratica di Mare. Dovranno affrontare una qu… - repubblica : Coronavirus, ecco le immagini del virus [aggiornamento delle 21:37] - nicodarcangelo : RT @ilmeteoit: #Meteo Cronaca Diretta Video: Australia, il TIMELAPSE degli Incendi Lascia Senza Parole. Ecco le Immagini #coronavirus htt… -