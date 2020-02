Coronavirus, il sondaggio rivela: il virus preoccupa il 62% degli italiani (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si continua a parlare di Coronavirus anche in Italia. Secondo un sondaggio il virus cinese preoccupa il 62% degli italiani. E’ l’argomento più caldo dell’attualità, il virus cinese che continua a mietere vittime in oriente, e che ha visto casi di contaggio anche in Italia ed in Europa. Secondo alcuni sondaggi il virus continua a … L'articolo Coronavirus, il sondaggio rivela: il virus preoccupa il 62% degli italiani proviene da www.inews24.it. inews24

