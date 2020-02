Coronavirus, il Ministero della Salute: “Ci arrivano chiamate folli” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Prosegue il dilagare dell’epidemia Coronavirus e della psicosi collettiva annessa: dopo episodi di razzismo, come dimostrato dal video di insulti a turisti cinesi a Firenze, la paura -spesso infondata- collettiva ha inondato di chiamate il Ministero della Salute. Coronavirus: le chiamate al Ministero della Salute Con l’arrivo del Coronavirus in Europa, l’Italia ha adottato le adeguate precauzioni, tra cui un numero di telefono gratuito, il 1500, già adottato nel 2003 durante la Sars. Il numero ha la funzione di fare una prima e superficiale diagnosi per chi presenti i sintomi del virus e di rispondere alle domande più frequenti sulla malattia. Domande che, come si apprende dal Ministero, raggiungono spesso un livello di follia. Come quelle in cui si chiede se si possa contrarre il virus indossando magliette made in China. O se possedere un serpente in casa possa far ... notizie

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, accordo tra Ministero della Salute e #Twitter contro le #fakenews. Speranza: il social network indiri… - franzrusso : #Twitter contro le #fakenews sul #coronavirus insieme al @MinisteroSalute - - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @MinisteroSalute e @Twitter contro le #fakenews #ANSA -