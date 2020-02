Coronavirus, il medico-eroe che ha dato l'allarme è stato contagiato: le autorità cinesi lo avevano minacciato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il medico cinese che aveva lanciato prima di tutti l'allarme Coronavirus è stato contagiato. Si tratta di Li Wenliang, il dottore che a dicembre aveva notato sette casi sospetti all'ospedale di Wuhan. Adesso è considerato un eroe, ma è stato screditato e minacciato dalle autorità cinesi fino a quand liberoquotidiano

