Coronavirus, il governo studia la riapertura dei voli per la Cina ma con più controlli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nelle prossime ore vertice di coordinamento Esteri-Salute per valutare se è possibile il via libera ai collegamenti sospesi. Sarebbero 500 gli italiani che avrebbero chiesto di rientrare ilsole24ore

matteosalvinimi : 'L'Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus'. Quindi il problema potrebbe arrivare anche da chi s… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha incontrato medici e ricercatori dell'istituto nazionale per le malattie infettive… - Palazzo_Chigi : #Coronavirus, le misure adottate dal Governo dalle prime fasi dell’emergenza ad oggi. L'approfondimento: -