Coronavirus. Il falso video delle autorità cinesi che spruzzano disinfettante su un senzatetto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il 3 febbraio 2020 l’utente Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) pubblica una lunga serie di video su Twitter sul nuovo Coronavirus in Cina e non solo, tra questi uno in cui si vede un senzatetto che viene svegliato e fatto alzare da terra dalle autorità cinesi che gli spruzzano addosso del disinfettante. In realtà il video non ha nulla a che fare con la Cina e non è nemmeno recente. Infatti, ne avevamo parlato in un articolo di fact-checking del 25 dicembre 2019 dove si sosteneva che fosse stato registrato in Italia, ma si tratta di un paese latino-americano (probabilmente la Colombia). Come si è diffuso Cercando le probabili fonti ho notato il tweet del 3 febbraio 2020 dell’utente @MgOqkzLBRPLCHyN dove pubblica il video senza però collegarlo al Coronavirus e la situazione odierna in Cina. Il tweet venne condiviso dall’utente @ifoundmetonight per ... open.online

