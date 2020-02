Coronavirus, i progressi sulle cure spingono le Borse. Milano ai massimi da maggio 2018. Tesla perde il 20% (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Arrivano notizie positive sul fronte dei possibili vaccini e delle cure per contrastare la diffusione del virus cinese. Gli investitori contano sugli interventi di Governi e banche centrali. A Piazza Affari il Ftse Mib torna sopra i 24mila punti e ai livelli pre-virus. In prima fila Intesa Sanpaolo e Pirelli. Spread poco mosso a 134 punti ilsole24ore

lasfinanzas : A fornire sostegno sono anche le indiscrezioni relative ai progressi nello sviluppo di un trattamento per combatter… - NurseTimes : NurseTimes - Coronavirus, Public Health England annuncia progressi nella comprensione della malattia.: I ricercat… - andrea_morby : $ENI - BORSA: listini in rialzo in scia progressi vaccino coronavirus -