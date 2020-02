Coronavirus, Gabriele bloccato in Cina: “Senza soldi né lavoro, non posso tornare in Italia” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gabriele, ventiquattrenne romano, danzatore di professione, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha raccontato come sta vivendo le sue interminabili giornate chiuso in casa nello Yunnan, bloccato in Cina a causa del Coronavirus, senza soldi né lavoro, non potendo tonare in Italia. Ora attende una risposta dall'Ambasciata. fanpage

