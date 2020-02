Coronavirus, drammatica scoperta a Wuhan: centinaia di persone contagiate durante un banchetto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Scoperto un maxi contagio di Coronavirus partito da due quartieri di Wuhan: tutti avevano preso parte a un grande banchetto Mentre il bilancio delle persone contagiate dal Coronavirus continua inesorabilmente a crescere, e così quello dei decessi, le autorità hanno fatto una drammatica scoperta legata ai contagi avvenuti nel mese di gennaio. Secondo quanto riferito … L'articolo Coronavirus, drammatica scoperta a Wuhan: centinaia di persone contagiate durante un banchetto NewNotizie.it. newnotizie

iq_196 : RT @AMorelliMilano: #CoronaVirus Abbiamo una situazione drammatica per cui il governo italiano non sta dando risposta. Lo dicono gli espert… - RafSev81 : RT @Carlo_bis: La parte essenziale del video di #Anonymus che ci dice la verità sul #coronavirus e sulla situazione drammatica che c'è in C… - AlicePerissott2 : RT @Carlo_bis: La parte essenziale del video di #Anonymus che ci dice la verità sul #coronavirus e sulla situazione drammatica che c'è in C… -