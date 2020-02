Coronavirus: donna ricoverata a Verona, primi test negativi. 600 italiani ancora bloccati in Cina (Di mercoledì 5 febbraio 2020) AGGIORNAMENTO - Il primo test eseguito sulla donna ricoverata a Verona per sospetto Coronavirus è negativo, si tratterebbe di una normale influenza spiega il Dipartimento malattie infettive del Policlinico di Verona. Ora si attendono però i test effettuati dall'Istituto Spallanzani e dall'ospedale di Padova, centro di riferimento regionale per il ​Coronavirus, in modo da fugare ogni dubbio.Sale il numero dei contagiati dal Coronavirus in Cina: sono 24.324, per 3.887 persone infettate nel giro di un solo giorno. Le nuove morti collegate al virus sono 67, tutte nella provincia focolaio di Hubei. 492 i decessi dall'inizio dell’epidemia, 520 i guariti secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie cinesi. Coronavirus, termoscanner per tutti i passeggeri negli aeroporti italiani È quando annunciato dal capo della Protezione Civile e ... blogo

