Coronavirus, dimessi a Roma 27 negativi

Ventisette persone, risultate negative al test per il, sono state dimesse dall'ospedaleno Spallanzani. Lo comunica il nosocomio nell'aggiornamento sull'emergenza sanitaria. E' in condizioni stazionarie e resta in terapia intensiva la coppia cinese contagiata. "Stabili i parametri emodinamici -si legge nel bollettino- prosegue il supporto respiratorio e il monitotoraggio continuo dei parametri clinici di laboratorio. La prognosi rimane riservata. Altre 4 persone hanno sintomi compatibili col virus: in corso i test.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)